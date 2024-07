Uno a destra e uno a sinistra | le supercazzole imperdibili di Spalletti cosa ha detto davvero

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Lucianoama parlare. Anzi, per l'esattezza, ama straparlare. E così ora che sappiamo come è andata a finire, ora che il disastro con la Svizzera è compiuto, abbiamo messo in fila tutte leche sono uscite dalla bocca del nostro Ct da Certaldo nelle 24 ore che hanno preceduto l'eliminazione più cocente di sempre da un torneo internazionale come l'Europeo. Si va dal "giocare con un destro ae con un mancino a" fino al discorso di Buffon sul pullman che, sempre secondo il nostro commissario tecnico, avrebbe gasato l'undici azzurro. Ecco dunque qui di seguito i capolavori assoluti della retorica nonsense dellonazionale. Destro a"Al posto di Calafiori gioca Mancini, ha l'esperienza corretta.