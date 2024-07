Tennis | Sinner-Alcaraz altri attestati di stima | Con loro siamo ok

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 2 luglio 2024) Il duoconquista sempre più consensi e questa situazione, ormai, sembra diventata una litania costante in grado di celebrare il talento dei due ragazzi terribili del mondo del. Due fenomeni che hanno impattato contro in diverse occasioni e che continueranno, certamente, a sfidarsi nei palcoscenici più importanti del mondo della racchetta internazionale. Due numeri uno (lo spagnolo nel recente passato, l’italiano detiene attualmente il primato del Ranking ATP) che dovrebbero regalare agli appassionati un nuovo dualismo che potrebbe ripercorrere le sfide epiche messe in campo da Roger Federer e Rafa Nadal. Un ex Top 10 della classifica, l’austriaco Domenic Thiem, si è espresso proprio sul talento dei due ragazzi divenuti, ormai, veri campioni temuti eti da tutto il circuito sportivotico.