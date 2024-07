Temuera Morrison vuole a tutti i costi la seconda stagione di The Book of Boba Fett

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 2 luglio 2024)ladi TheofAd oggi, non c’è ancora nulla che suggerisca che Lucasfilm abbia rinnovato Theofper una, nonostante le richieste di. E infatti sembra sempre più improbabile che la storia dell’iconico cacciatore di taglie continui nella sua serie. Il protagonistanon ha evitato di criticare il modo in cui è stato lasciato sullo scaffale quando è arrivata la terzadi The Mandalorian e ha anche detto che Din Djarin al centro della scena in Theofha avuto un ruolo nel “rovinare” lo spin-off. Sebbene dura, in qualche modo è un’osservazione valida dal momento che un intero episodio dello show è stato dedicato a Din e Grogu.