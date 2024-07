Sinner e quell’hobby milionario | confessione inaspettata

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 2 luglio 2024), stupore in sala in occasione del Media Day pre-Wimbledon: l’ha detto per davvero, la suafa il giro del web. Nei giorni scorsi, alla vigilia di Wimbledon, ha detto qualcosa che ben sintetizza la sua grandezza e la sua unicità. Ha detto alla stampa che non vuole essere ricordato solo per le sue imprese sportive, ma anche per le cose che, eventualmente, riuscirà a trasmettere alle persone che fanno il tifo per lui. Soprattutto ai bambini, con i quali, è sempre stato palese, ha un rapporto veramente molto speciale. Jannikè insieme a Carlos Alcaraz il favorito per la vittoria di Wimbledon (AnsaFoto) – Ilveggente.itOgni volta che apre bocca, insomma, Jannikriesce sempre a rilasciare qualche dichiarazione che completa il puzzle e che ci permette di conoscerlo, di volta in volta, un po’ meglio.