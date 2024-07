Show Juve Giuntoli prende un campionissimo di Serie A a zero

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 2 luglio 2024), Cristianoè scatenato: i bianconeri potrebbero di nuovo pensare al colpo ainA. Ritorno di fiamma Douglas Luiz è ufficiale. Thuram adesso è il primo obiettivo, mentre più avanti potrebbe di nuovo spuntare la pista Koopmeiners che, per adesso, sembra essere un poco più fredda rispetto a un poco di tempo fa. Lantus vuole fare sul serio il prossimo anno e ha deciso di fare le cose davvero in grande.(AnsaFoto) – Ilveggente.itCerto, ci saranno degli addio. Assai importanti anche. Per esempio potrebbe salutare Federico Chiesa, che ha un solo anno di contratto e sul quale come sappiamo c’è l’interesse della Roma. Mentre da ieri anche Rabiot, il centrocampista francese, è senza contratto: risposte sull’offerta di rinnovo non ne sono arrivate, e questo lascia presagire che ci potrebbe essere un addio.