(Di martedì 2 luglio 2024), 2 luglio 2024 – L’ultima tentata violenza ai danni di una donna avvenuta giovedì notte in piazza Ciardi rafforza ancora di più la convinzione dell’ente umanitario Tallarita Harry didi organizzare unadi autodedicato alle. Uncompleto sia a livello psicologico che fisico con l’insegnamento didi auto. L’idea dell’associazione è quella di riuscire a formare un gruppo con partenza delle lezioni probabilmente dal 20 settembre e comunque in base comunque alle esigenze delleche si iscriveranno. Rosso sulla scalinata di Piazza di Spagna contro violenza sulleIlsi terrà nei locali dell’Accademia di Naturopatia Anea via Dei Tintori, 23 e sarà totalmente gratuito per le partecipanti grazie ai finanziamenti di Tallarita Harry con il patrocinio dalla Global Intergovernmental Organization, organizzazione intergovernativa per la tutela dei popoli minori ed il rispetto della Dichiarazione sui diritti umani.