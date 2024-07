Satnam Singh arrestato il datore di lavoro | è accusato di omicidio

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 2 luglio 2024) Svolta nel caso della morte di, il bracciante indiano abbandonato nei pressi della propria abitazione gravemente ferito, il braccio tranciato lasciato in una cassetta per la raccolta degli ortaggi. Ildiè statodai carabinieri. Per Antonello Lovato l’accusa è di “doloso di”, si legge nella nota dela Procura di Latina diffusa dall’Ansa. “Sulla scorta delle risultanze della consulenza medico legale la Procura ha variato l’ipotesi di reato inizialmente configurata (colposo) ed ha contestato il reato didoloso con dolo eventuale”, si spiega. “La consulenza medico legale ha accertato che ove l’indiano, deceduto per la copiosa perdita di sangue, fosse stato tempestivamente soccorso, si sarebbe con ogni probabilità salvato”, sottolinea la Procura.