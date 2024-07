Roma studente universitario trovato impiccato | si indaga per istigazione al suicidio

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 2 luglio 2024) Una morte ancora avvolta dal mistero, quella del 20enneamericanocadavere, il 27 giugno scorso, nel bagno della camera di una struttura vaticana;con il cavo dello smartphone allo sciacquone del water. Le indagini peral– foto repertorio – ilcorrieredellacitta.comI tanti dubbi sul presuntodel giovaneche aveva raggiuntoper frequentare corsi in un’università privata, proprio non sembra convincere la Procura diche ha aperto un fascicolo peral. L’ultima telefonata alla mamma e l’entusiasmo di trovarsi aPerplessità del giudice inquirente che nascono da vari fattori, non in ultimo la telefonata, probabilmente l’ultima, alla mamma, la sera prima della tragedia, nel corso della quale, come riporta il Corriere, avrebbe sottolineato il suo entusiasmo di trovarsi nella Capitale e la volontà di restarci.