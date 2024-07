Ritorna lo spiritello portecello film cult Tim Burton del 1988 Nel cast anche Jenna Ortega oltre a Wynona Rider e Monica Bellucci

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 2 luglio 2024) Il prossimo 28 agosto sarò Beetlejuice Beetlejuice, sequel deldeldi Tim, ad inaugurare l’81a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, in programma fino al 7 settembre. Era nell’aria che il nuovodel regista della serie Mercoledì approdasse al Lido, l’uscita era infatti prevista per il 5 settembre, una data perfetta per partecipare al Festival di Venezia. “Beetlejuice 2”, l’attesa è finita: arriva il sequel deldi TimconX E poi Venezia non poteva perdersi la coppia del momento formata da Tim, che sfilerà sul red carpet.