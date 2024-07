Riccione invasa dai 2 600 atleti del Festival del sole

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024) Ha trascinato tutto il centro die piazzale Roma in una festa che ha coinvolto 2.600che domenica sera hanno dato l’avvio aldel. Il galà di apertura è cominciato 30 da piazzale Ceccarini con la parata degli, un crocevia di lingue diverse che raccontano il contesto internazionale in cui ildelsi conferma la più grande kermesse di ginnastica del Sud Europa. I 2.600, con tecnici e familiari al seguito, provengono da tutto il mondo. Asi danno appuntamento per una settimana, per incontrarsi in un evento non competitivo in cui esibiscono la propria arte, nelle diverse discipline della ginnastica, sulle tre arene vista mare che la città ha messo a disposizione. La parata di inaugurazione, che ha travolto il centro di, è partita da piazzale Ceccarini per snodarsi lungo viale Dante e viale Ceccarini e raggiungere piazzale Roma dove, alle 21,30, ha preso avvio lo show di apertura con lo spettacolo di musica, danza, performance di ginnastica e tanto divertimento che ha trascinato tutta la piazza in una festa unica.