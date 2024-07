Prenotato online? Occhio alle truffe | hacker e sito clone potrebbero nascondersi dietro un click Ecco che fare

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 2 luglio 2024)su Booking?alla truffa:in azione e” dell’albergo, pronti a beffarti,essereil. È quanto segnala l’Unione nazionale consumatori (Unc) che attraverso l’allarme lanciato dal suo presidente Massimiliano Dona su Instagram riferisce come e quanto, in queste settimane di prenotazioni e di preparativi per le vacanze estive, molti utenti siano incappati in qualcosa di strano che ha alimentato i sospetti e evidenziato stranezze e inceppi negli ingranaggi. Del resto Booking, la nota piattaforma di alberghi e case vacanza che normalmente facilita la scelta delle opzioni e l’opportunità di prelazione, è spesso presa di mira dagli: in queste settimane, però, qualcosa ha insospettito in particolar modo i suoi fruitori abituali.