Operaio valtellinese muore schiacciato da un macchinario

(Di martedì 2 luglio 2024) Sondrio 2 luglio 2024 – Si chiamava Carlo Maletta ed era un geometra di Mantello l’uomo di 56 anni che oggi intorno a mezzogiorno ha perso la vita in un cantiere ferroviario a Meina, sulla sponda piemontese del Lago Maggiore, in provincia di Novara. Il cantiere si trova lungo la tratta che collega Meina e Arona sulla linea per Milano interessata da diversi lavori in questi mesi. Secondo la ricostruzione più attendibile dell’incidente, l'uomo – originario del Comunedi Cercina – è stato investito in pieno da unin movimento uscito dalla galleria nei pressi della quale si sta svolgendo un intervento di abbassamento del piano dei binari, per consentire l'attraversamento della galleria stessa da parte dei treni merci, che l’hasenza lasciargli scampo.