Molesta una minore sulla tramvia arrestato dai carabinieri

(Di martedì 2 luglio 2024) Firenze, 2 luglio 2024 – Hato e palpeggiato una ragazza di 13 anni, tanto da costringerla a scendere. Per questo un uomo di origine nordafricana è statocon l’accusa di atti sessuali in danno di. Il fatto risale al 26 giugno scorso. Isono intervenuti nei pressi della fermata delladi Resistenza a Scandicci, dove una ragazza di 13 anni aveva riferito che, poco prima, mentre era a bordo della vettura un passeggero seduto al suo fianco aveva tentato un approccio e, sebbene respinto, aveva insistito nell'intento, palpeggiandola più volte. A quel punto la ragazza ha deciso di scendere alla fermata, venendo seguita dall'uomo che, respinto per l'ennesima volta, finalmente desisteva. I, al termine del racconto, hanno iniziato una serrata attività di ricerca dell'individuo che era stato loro descritto e, dopo peraltro essere venuti a conoscenza che aveva importunato anche altre donne, sono riusciti a trovarlo ed a condurlo in caserma.