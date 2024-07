Meloni scrive ai dirigenti | Abbiamo fatto i conti con il Ventennio molti anni fa Fuori chi non lo ha capito

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 2 luglio 2024) “L’ho detto e ripetuto decine di volte: non c’è spazio, in Fratelli d’Italia, per posizioni razziste o antisemite. Come non c’è spazio per i nostalgici dei totalitarismi del ‘900, o per qualsiasi manifestazione di stupido folklore”. Così Giorgia, leader di FdI, in una lettera di tre pagine indirizzata aidel partito dopo l’inchiesta di Fanpage che ha scatenato lo tsunami della sinistra.ai: non c’è spazio per razzisti e antisemiti “I partiti di destra dai qualidi noi provengono hannocon il passato e con ilfascista già diversi decenni fa. E a maggior ragione questo vale per un movimento politico giovane come il nostro. Comessimi di voi – ammette la premier – sono arrabbiata e rattristata per la rappresentazione di noi che è stata data dai comportamenti di alcuni giovani del nostro movimento ripresi in privato”.