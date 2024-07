La nostra vita!

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di martedì 2 luglio 2024) Dov’e’ localizzata lanel nostro corpo? Perché si riesce a vivere? Lae’ in ognicellula e il nostro corpo e’ costituito da miliardi e miliardi di cellule. Il nostro organismo per non morire deve rinnovarsi ogni giorno. Lae’ il nostro DNA, il nostro codice genetico. Ciascuno ha il suo DNA contenuto nei cromosomi di ognicellula. Il DNA si forma ogni giorno ed è costituito da molecole che introduciamo con l’alimentazione. Ciascuno è unico sulla Terra. Si dice che il numero di cellule costituenti un corpo umano siano 100 mila miliardi. Tutto e’ patito da una sola cellula dimadre. Lasta all’interno di ognicellula ed è generata dal nostro DNA che organizza le varie molecole introdotte con l’alimentazione e con la respirazione producendo le componenti strutturali degli organi.