Italia-Samoa Test Match rugby 2024 | programma orario tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 2 luglio 2024) Prende il via questo weekend l’estate deiovali e l’di Gonzalo Quesada esordirà ad Apia venerdì 5 luglio alle 17 locali (6ne) contro le. Si tratta del primo dei treche vedranno gli azzurri impegnati in Estremo Oriente, con l’che dopo leaffronteranno Tonga e, infine, il Giappone. Reduci da un Sei Nazioni più che positivo, che ha portato gli azzurri all’ottavo posto nel ranking mondiale, ora i ragazzi di Gonzalo Quesada vogliono confermarsi in un trittico da non sottovalutare. Da un lato, infatti,e Tonga sono formazioni molto fisiche, mentre il Giappone resta sempre una forte incognita, capace di colpi sorprendenti come di prestazioni mediocri. Dall’altro, invece, per l’questo luglio è una prova del nove, con la formazione azzurra che storicamente delude neiestivi.