Italia a fondo l’eterno problema dell’attacco Ancora miraggio-gol e arrivano altri esami

(Di martedì 2 luglio 2024) dall’inviato ISERLOHN (Germania) Ma allora la colpa non era (solo) di Ciro Immobile, cui Luciano Spalletti aveva consegnato la fascia di capitano a settembre 2023, nei giorni del suo insediamento a Coverciano salvo due mesi dopo lasciarlo a casa non ritenendolo in forma (Sarri lo utilizzava poco nella Lazio). Per il ct quella dell’autunno scorso non fu una bocciatura ma una scelta tecnica, di sicuro ci rimase male il centravanti biancoceleste che nel 2021 aveva dato il suo contributo all’poi diventata campione d’Europa. E che la maglia azzurra non l’ha più rivista. Col senno di poi può valere tutto, vero, ma in questa nazionale spuntata con l’evidente flop del duo Scamacca-Retegui, una chance ad un calciatore esperto e che in carriera qualcosa l’ha pur vinta come Immobile la si poteva anche dare visto che in quattro partite di tiri in porta ne abbiamo visti pochi e l’unico giocatore del reparto d’attacco andato a segno è stato Zaccagni.