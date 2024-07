Israele-Hezbollah Le mosse di Blinken per evitare la guerra

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 2 luglio 2024) Gli Stati Uniti stanno facendo di tutto per trasmettere l’entità del rischio in arrivo dal Libano, per esempio il dipartimento di Stato (tramite l’ambasciata a Beirut) ha colto ieiri l’occasione che i membri della Swiss International Airlines “aggiusteranno” le rotte fino almeno al 31 luglio, per invitare alla massima attenzione. Ma ancora gli Usa non vogliono alzare l’allarme e vietare i viaggi ai cittadini americani, perché sanno che quello è il passo che rappresenta l’inevitabilità di un conflitto. E invece Washington sta facendo di tutto percheattacchi— e viceversa. Nel farlo, come sempre fatto finora riguardo alla situazione a Gaza, gli Stati Uniti passano da una narrazione chiara:è vessato, pressato, aggredito.