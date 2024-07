Il lamento delle imprese | Non troviamo personale e mancano le competenze

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 luglio 2024) Il giugno pisano è positivo per le tradizioni, ma non per la domanda di lavoro. Pisa infatti è l’unica provincia della Toscana nord ovest dove la richiesta di assunzioni segna una battuta di arresto del -10% con sole 3450 assunzioni, un calo di 390 rispetto allo scorso anno. Il 53%ribadisce la difficoltà nel reperire dipendenti per due motivi: la mancanza di candidati (41%) e, in misura minore, la loro impreparazione (10%). Il dato preoccupa la Camera di Commercio della Toscana Nord, il cui presidente Valter Tamburini (foto) ha ribadito la necessità di interventi mirati e tempestivi per facilitare il collegamento tra istruzione e lavoro. "Lanceremo a breve un bando - promette Tamburini - sul quale abbiamo allocato 100mila euro, che offrirà incentivi economici alleche partecipano a percorsi ditrasversali e di orientamento con le scuole vicine alle filiere".