House of the Dragon 2×03 | ecco i riferimenti a Il Trono di Spade

(Di martedì 2 luglio 2024) Il terzo episodio della Stagione 2 diof the, è andato in onda domenica sera e ha incluso un momento che si rivelerà cruciale per il futuro dei Targaryen. L’episodio ha visto Rhaenyra Targaryen inviare i suoi giovani figli e i loro draghi lontano da Roccia del Drago, per proteggerli dalla guerra. Ha anche inviato sua nipote, Rhaena, a vegliare su di loro, a crescerli e a continuare la stirpe dei draghi della famiglia. Insieme ai piccoli, Rhaena è stata inviata nella Valle con una serie di uova di drago, tre delle quali finiranno nelle mani di Daenerys Targaryen. Le uova consegnate a Rhaena nell’episodio sono quattro, quelle che Daemon aveva trovato nella prima stagione. Ci sono state teorie dei fan sul fatto che quelle uova fossero o meno quelle date a Daenerys nel primo episodio di Game of Thrones, e ora la regista diof theGeeta Vasant Patel ha confermato che è così.