Gratteri | bunker sotterraneo camorra scoperto grazie alle intercettazioni

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di martedì 2 luglio 2024) NAPOLI – Un’operazione interforze coordinata dal procuratore Nicolaha portato al sequestro di un tesoro del clan Contini, rinvenuto in unnascosto in un’abitazione.telefoniche, tanto discusse, le forze dell’ordine hanno recuperato 48 orologi di lusso, alcuni dal valore inestimabile, per un totale di 5 milioni di euro, oltre a 4 milioni di euro in contanti. La Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza e i Cacciatori di Calabria dell’Esercito hanno partecipato all’operazione. “telefoniche, tanto messe in discussione, con la bravura della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, abbiamo sequestrato 48 orologi per 5 milioni di euro e contanti per 4 milioni di euro,” ha annunciato il procuratorein conferenza stampa.