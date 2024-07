G20 in Brasile | un forum sospeso tra passato e presente

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 2 luglio 2024) Quest’anno il Summit del G20 si terrà a novembre nella splendida cornice di Rio de Janeiro, aprendo una stagione da vero protagonista per il. Oltre a presiedere il G20, il paese sudamericano avrà la presidenza di turno dei BRICS nel 2025 e la Presidenza della COP30 (la Conferenza della Parti che hanno ratificato la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici) nello stesso anno. Ma tornando al G20, è interessante soffermarsi su questo appuntamento chiave, simbolo della globalizzazione del nostro secolo, che ne segue la dinamica evolutiva. Cominciamo dall’inizio, per avere un po’ di contesto: il G20 nasce in riposta alle crisi finanziarie degli anni ’90 nel Sud Est Asiatico, inizialmente su impulso dei Paesi del G7 (che include Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito e Stati Uniti, a cui partecipa anche l’Unione Europea) i quali, di fronte a questo evento finanziario con potenziali riverberi su scala globale, invitarono una serie di nazioni (sia avanzate che in via di sviluppo) a costituire unessenzialmente tecnico (composto da ministri delle finanze e governatori delle banche centrali) con l’obiettivo di prevenire il diffondersi della crisi asiatica.