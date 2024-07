Forum in Masseria la nuova Europa e l’Italia | tra i 40 ospiti di Vespa decine di ministri e big dell’economia

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 2 luglio 2024) A valle dell’appuntamento elettorale di inizio giugno e a seguito del G7 a guida italiana, come si ridisegna lo scenario macroeconomico a livello internazionale? E quali sono le prospettive di sviluppo per le imprese Italiane? Sono queste le domande a cui si propone di rispondere la sesta edizione di “in“, la rassegna economica e politica ideata e organizzata da Brunocon la società di consulenza strategica per la comunicazione Comin & Partners, che, dopo l’appuntamento invernale alle Terme di Saturnia, torna nella sua storica cornice pugliese a Manduria, dal 5 al 7 luglio.Durante la tre giorni, dal titolo “La: il ruolo del nostro Paese e delle nostre imprese nel contesto internazionale”, si alterneranno sul palco più di 40del mondo industriale e istituzionale, tra cui dieci, un viceministro, un Presidente di Regione e altri esponenti politici.