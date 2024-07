Fortitudo un’altra sfida con Forlì La Supercoppa come una rivincita

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Inizia a delinearsi la nuova stagione. Da quest’anno parte la riforma del campionato di serie A2 che passa a un girone unico da 20 squadra, con 38 partite di stagione regolare, una promozione diretta e una fase playoff che regalerà la seconda promozione nel massimo campionato. In attesa sui calendari la Lega Nazionale Pallacanestro che organizza i campionati di A2 e B ha ufficializzato squadre, date e accoppiamenti delle 4 squadre che daranno il via alla stagione ufficiale con la. Sabato 21 e domenica 22 settembre, in sede ancora da definire, si giocherà la manifestazione che assegna il primo trofeo della stagione, sia per quel che riguarda la serie B che per la serie A2. Tra le quattro protagoniste della serie A2 ci sarà anche la, finalista dei playoff promozione.