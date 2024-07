È incinta dello storico ex Sorpresa dal volto di Canale 5 | eccola col pancione

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 2 luglio 2024) Splendida notizia per ildi5, che è. Si era già capito qualcosa da qualche settimana, ma ora è arrivata la certezza definitiva anche su chi sia il papà del bebè. Infatti, sono state pubblicate delle immagini di coppia nelle quali c’è lei che sfodera un enorme. Gioia enorme per la coppia, che si era lasciata tempo fa ma che ora è tornata a riunirsi. Ildi5 è stata protagonista su questodiversi mesi fa, grazie ad uno dei programmi più seguiti dal pubblico. Ora che èha reso felicissimi i tantissimi telespettatori, che l’avevano vista in una veste particolare nel piccolo schermo. Ma ripetiamo che comunque c’è grandenei fan, dato che si pensava che i futuri genitori non stessero insieme.