Donna investita Pronti a bloccare la statale 16

(Di martedì 2 luglio 2024) Investimento sullaAdriatica, anziana trasportata con l’eliambulanza all’ospedale di Torrette, ad Ancona. È grave. Interviene subito Angelo Broccolo del comitato Cea: "lain nome della sicurezza stradale e per dimostrare la pericolosità degli attraversamenti pedonali". L’investimento è avvenuto nella tarda mattinata di ieri, intorno a mezzogiorno, lungo la16 in via Colombo, all’altezza dell’incrocio con via Pigafetta. Per cause che sono in corso di accertamento da parte della polizia municipale, una Renault Clio ha urtato e scaraventato a terra una anziana civitanovese, di circa 80 anni di età, che stava attraversando la strada. Un impatto violento che ha mandato in frantumi il parabrezza dell’auto.