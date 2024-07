Dieci candeline per ’Fof’ Ecco gli eventi di Offida

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024) Si apre il sipario su l’International Fof (FiguraFestival), che quest’anno compie 10 anni. Dal 12 al 14 luglio iltorna ad essere protagonista con l’International Fof con 10 nazioni rappresentate da 24 compagnie e la consueta parata. In programma spettacoli ogni giorno a partire dalle 18. Un programma intenso fatto non solo di spettacoli, ma anche di incontri e riflessioni. "Un’iniziativa in cui l’amministrazione comunale crede fortemente – commenta l’assessore Marica Cataldi – di richiamo locale e nazionale e che avvicina grandi e piccini e inoltre crea una rete tra i cittadini di". "Questa sarà un’edizione importante – dichiara Tonino Pierantozzi, presidente della Pro Loco diche organizza il festival –. Quando ci siamo misurati su questa idea, non pensavamo di arrivare a questo punto.