De Grandis | Barella unico sopra la media Italia! Da porre il 3-5-2

(Di martedì 2 luglio 2024) Deha parlato dei problemi dell’di Spalletti, citando Nicolòe il modulo 3-5-2, più congeniale per gli azzurri. DUE TEMI – A Sky Sport, Stefano Deindividua due concetti nel tracollo dell’: «Analizzare diverse situazioni, il primo è che il contenuto qualitativo dell’è basso. C’è un giocatoreladi quelli di movimento che è, ma è arrivato praticamente senza energie. E gli altri sono giocatori medi. Qualitativamente, dunque, l’non è forte come le altre, che trovano gol con i vari Bellingham, Musiala ecc La seconda? Spalletti ha avuto troppa fiducia in sé stesso, cercando di insegnare il suo modulo. In questo caso doveva partire con tutti gli interisti nel 3-5-2 più classico il compito sarebbe stato più semplice».