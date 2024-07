Cosa guardare su Apple TV+ a luglio? Le novità tra film serie TV e originals

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di martedì 2 luglio 2024) Quali sono leda vedere suTV+ a2024 traTV e? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai da qualche anno, si sta impegnando mese per mese per allargare la sua offerta e il suo catalogo, puntando praticamente solo sui contenuti originali (o quasi). Andiamo a scoprire insieme ie leTV dasuTV+ durante questo mese estivo, che vede alcune interessanti. Se state cercando consigli suvedere suTV+ a2024 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi i contenuti da non perdere traTV e produzioni originali, in uscita sul catalogo del servizio di streaming. Siete pronti a scoprirli? Partiamo come sempre dai