Buffon riflette sulle dimissioni vuole assumersi delle responsabilità con i fatti e non solo con le parole Tuttosport

(Di martedì 2 luglio 2024) Ha fatto molto rumore l’esclusione dell’Italia dagli europei di calcio contro la Svizzera e, nonostante lo scossone, né il ct Spalletti, né i vertici del calcio italiano, hanno fatto alcun accenno al pensiero di sgombrare il campo e dimettersi dopo la disfatta. Un pensiero che invece avrebbe fatto Gigi, alla fine della sua prima esperienza da team manager in un evento importante della Nazionale.scrive: “Si chiama Gigie lui, al contrario di tutti gli altri, sta pensando alleda team manager della Nazionale. Non è ancora un atto formale, ma una riflessione. Una riflessione che nasce non tanto dall’eliminazione contro la Svizzera, quanto dalle modalità, che lui ha considerato gravi”. Il coraggio diQuesto Europeo è stato, senza alcun dubbio, uno dei peggiori dell’Italia, ed ha lasciato la porta aperta a molte riflessioni, soprattuto per l’ex portiere che aveva accettato il suo compito portato dietro l’eredità dei nomi che lo avevano preceduto come Riva e Vialli, portando la sua esperienza ad alti livelli e svolgendo il ruolo di mediatore tra dirigenza, corpo tecnico e i giocatori.