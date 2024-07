Bilbao una splendida città che unisce tradizione e modernità Cosa vedere

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 2 luglio 2024), situata nel cuore dei Paesi Baschi, è unache incanta e sorprende ad ogni angolo. Con la sua perfetta fusione die innovazione, offre un'esperienza unica che lascia un segno indelebile nel cuore dei visitatori. Passeggiare per le strade diè come intraprendere un viaggio nel tempo. La, con il suo mix di antico e contemporaneo, racconta storie di un passato industriale robusto e di una rinascita culturale che l'ha trasformata in un centro vibrante e cosmopolita.è vivace e accogliente. Il fiume Nervión attraversa placidamente la, creando scorci pittoreschi e riflettendo le luci scintillanti degli edifici circostanti. I suoi abitanti, i bilbaini, sono noti per la loro ospitalità e il loro orgoglio per la cultura basca.