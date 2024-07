Baronissi | un nuovo capitolo in serie D per Marco Polichetti

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 2 luglio 2024) Il presidente Roberto Ronga, il Consiglio Direttivo e tutti gli Associati della Sezione AIA di Salerno sono orgogliosi di annunciare la promozione diin CAND. Questa notizia è accolta con grande entusiasmo, non solo per il risultato raggiunto, ma anche per la passione e la dedizione cheha dimostrato nel corso della sua carriera., classe 1996, è originario di: questo ha reso ha reso ancora più speciale questo traguardo, dimostrando come l’impegno e il talento possano portare a risultati straordinari. La promozione diinD, avvenuta il 1 luglio 2024, rappresenta un importante passo avanti per questo giovane assistente arbitrale. Il suo esordio inD risale al 14 gennaio 2024, e da allora ha continuato a mostrare le sue capacità, culminando con la partecipazione alla finale di Coppa Italia Eccellenza allo stadio Partenio di Avellino il 31 gennaio 2024.