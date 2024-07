Aereo precipita sull’autostrada | ci sono vittime

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 2 luglio 2024) Incidente choc in autostrada, un piccoloturistico èto sulla corsia e si è schiantato sullo spartitraffico centrale. È successo ieri, lunedì 1° lugli 2024, nel promo pomeriggio. I conducenti delle automobili che stavano viaggiandosivisti sfiorare da un. Sul postointervenuto i soccorsi e l’autostrada è stata chiusa in entrambe le direzioni per tutto il pomeriggio per permettere alle autorità di effettuare i rilievi necessari e per spostare il mezzo incidentato dalla strada. L’autostrada è stata riaperta solo nella notte. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Saldi estivi 2024, quando iniziano: il calendario regione per regione Leggi anche: Ferrari da 320mila euro va in fiamme: panico in Italia Francia,turisticoto in autostrada: ciIl dramma si è consumato poco lontano da Parigi, dove un piccoloturistico è caduto