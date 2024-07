A scuola di business Aldini Valeriani in campo per la ’super formazione’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024) Nasce la nuovadi Industrial Management di Confindustria Emilia (area Centro). Il nuovo ente è frutto dell’integrazione tra Fondazionee Nuova Didactica, con la prima che ha acquisito la seconda, e "favorirà l’integrazione delle competenze e delle risorse delle due strutture e comporterà la creazione di un centro di eccellenza formativo unico nel suo genere a livello nazionale", segnalano gli industriali, che aggiungono: "La nuova realtà vuole proseguire il percorso di sviluppo continuo intrapreso in questi anni e punta a diventare sempre più un punto di riferimento per la formazione manageriale, tecnica e industriale, per le imprese dei territori" di Bologna, Modena e Ferrara. Con oltre 62.000 ore di formazione erogate all’anno a 21.