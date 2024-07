Wimbledon 2024 oggi in tv | orari calendario 1 luglio streaming italiani in campo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 luglio 2024), cioè il re incontrastato dei primi 14 giorni di. Il rito dei Championships sull’erba più famosa del mondo si rinnova anche quest’anno, con ben noveprotagonisti e la tradizionale apertura del Centre Court riservata al vincitore dell’anno precedente, Carlos Alcaraz. Al di là del murciano, sul1 debutta Jannik Sinner, opposto al tedesco Yannick Hanfmann. Inmaschile sono diversi i match azzurri da tenere sott’occhio in maniera importante. Su tutti c’è Matteo Berrettini, potenzialmente destinato a sfidare il numero 1 del mondo al secondo turno. Ottime possibilità per Lorenzo Sonego, buone per Matteo Arnaldi e Mattia Bellucci, mentre è più difficile inquadrare il tipo di match che metterà insieme Fabio Fognini.