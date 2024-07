Wimbledon 2024 | gli italiani in campo martedì 2 luglio Orari e dove vederli in tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Londra, 1– Altri cinquesaranno in gara nella seconda giornata di, terzo slam stagionale,. Quattro uomini e una donna per cercare di rimpinguare la pattuglia dial secondo turno. Saranno infatti inLorenzo Musetti, che parte con ambizioni importanti, Flavio Cobolli, reduce da una buona campagna sull’erba, Luciano Darderi, terraiolo puro ma pronto a farsi valere, e Luca Nardi, alla ricerca di una risalita dopo un calo estivo. Infemminile sarà invece in gara Lucia Bronzetti. Il programma Il programma della giornata disarà aperto da Luca Nardi che affronterà sulnumero 4 l’argentino Etcheverry a partire dalle 12. Il sudamericano non è un grande specialista dell’erba e arriva da due sconfitte, una a Eastbourne contro Shang in tre set e una al Queen’s contro Harris in tre set, mentre Nardi ha vinto contro Goffin a s’Hertoghembosch, mentre è stato sconfitto da Korda al turno successivo, da Kokkinakis al Queen’s e da Hijikata a Maiorca.