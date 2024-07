Trevisan-Keys oggi in tv Wimbledon 2024 | orario programma streaming Cambiato il campo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 luglio 2024), lunedì 1° luglio, Martinaaffronterà sul-3 la statunitense Madisonnel primo turno del torneo di. Un incrocio complicato per la giocatrice mancina italiana, opposta a una tennista estremamente potente che con i suoi colpi potrebbe davvero dominare lo scambio e renderle arduo conquistare punti con continuità., poi, non ha mai dimostrato in passato di gradire particolarmente l’erba e quindi ci sono tutte le variabili a lei più sfavorevoli al cospetto della giocatrice n.12 del tabellone. Martina proverà a sfruttare la sua maggior dinamicità in, provano a spostare il più possibile l’americana per provocare degli errori. Il dritto mancino, da questo punto di vista, può rivelarsi un’arma. Le due tenniste non si sono mai incontrate, ma conoscono sicuramente le caratteristiche l’una dell’altra.