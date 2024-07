Trap il trailer | Josh Hartnett braccato nel nuovo thriller ad alta tensione di M Night Shyamalan

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 1 luglio 2024) Il ritorno dial cinema è con unadin cui una gigantescapola è orchestrata per catturare un killer Warner Bros. ha diffuso in streaming ildiricco di suspense che vede il ritorno alla regia di M., di ritorno dietro la macchina da presa solamente un anno dopo Bussano alla porta. Il film, interpretato da, segue "un padre e la figlia adolescente mentre partecipano a un concerto pop, dove si rendono conto di essere al centro di un evento oscuro e sinistro". Come rivela lo stesso filmato, il concerto è in realtà tutta un'elaboratapola progettata per catturare il Macellaio, un sadico serial killer che ha eluso le autorità. La .