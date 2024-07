Temporali improvvisi e intensi in Campania | scatta l’allerta meteo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 1 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutodalle 10 alle 22 di domani, 2 luglio, su tutta la: la Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allertacon conseguente criticità Gialla per rischio idrogeologico. I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da incertezza previsionale e potranno essere. E’ possibile che si verifichino anche grandinate, raffiche di vento e fulmini. Attenzione dovrà essere posta al rischio idrogeologico: tra le principali conseguenze dell’impatto al suolo delle piogge e deisi segnalano allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, ruscellamenti con trasporto di materiale, caduta massi e frane anche in considerazione della saturazione dei suoli o di condizioni di fragilità idrogeologica dei terreni.