Retromarcia sul caccia Usa del futuro? I dubbi del Pentagono

(Di lunedì 1 luglio 2024) Da quando il capo di Stato maggiore della Us Air force, generale David W. Allvin, ha annunciato che ildi sesta generazione per l’aeronautica Usa non era più una priorità, negli Stati Uniti è iniziato un susseguirsi di riflessioni in materia. Da questa parte dell’Atlantico, invece, il Global combat air programme (Gcap) di Italia, Regno Unito e Giappone sembra procedere spedito. Infatti, nell’ultimo evento pubblico di grande rilevanza, un’audizione alla commissione Difesa della Camera dei comuni a febbraio, i britannici hanno sottolineato la rapidità del programma. Il direttore del programma al ministero della Difesa, Richard Berthon, ha dichiarato che l’attenzione dei giapponesi sui tempi “ha portato la velocità in cima alle priorità del programma”.