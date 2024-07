Recanati scontro tra tre auto sulla Regina | quattro feriti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 1 luglio 2024)(Macerata) 1 luglio 2024 – Incidente stradale questa mattina verso le 7.30 lungo la strada provinciale 571, all’altezza del ristorante Torresi. Trecoinvolte,. Tre persone sono state accompagnate per accertamenti all’ospedale di Civitanova; una ragazza di 29 anni, in codice rosso, è stata portata a Torrette di Ancona con l’ambulanza medicalizzata di. Le sue condizioni sono più serie, ma per fortuna la giovane non dovrebbe essere in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i soccorritori della Croce Rossa di Porto Potenza Picena. Sul posto per i rilievi la polizia stradale. I vigili del fuoco di Civitanova hanno messo in sicurezza mezzi e strada. Forti disagi alla circolazione. .