Quelle sfide future del settore tessile tra innovazione e sostenibilità

(Di lunedì 1 luglio 2024) ILPRATESE guarda al futuro. La sua filiera unica, fatta di piccole medie imprese, vive l’epoca della transizione tecnologica. È questo il cuore dell’appuntamento che si terrà a Prato domani (dalle 17), al Museo del Tessuto, per il ciclo di incontri QN Distretti dal titolo ": distretto senza confini tra tradizione e futuro". Sarà un’occasione per esplorare lee le opportunità del comparto in un’epoca di rapidi cambiamenti dando voce ad esperti del, associazioni di categoria, banche, imprenditori e istituzioni. Obiettivo: confrontarsi sulle ultime innovazioni tecnologiche, sulle pratiche sostenibili e sulle strategie per mantenere viva la tradizioneitaliana. L’incontro sarà aperto dal saluto di Filippo Guarini, direttore Museo del Tessuto di Prato, vera perla originale per conoscere la storia del mondo