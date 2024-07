Oggi Lady Diana avrebbe compiuto 63 anni E sarebbe la regina delle influencer

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 1 luglio 2024) Quando il tunnel dell’Alma ha fermato la sua corsa, aveva solo 36. Era il 1997, la sera del 31 agosto. Epensava di avere ancora una vita davanti. Il destino – o una serie di sciagurate circostanze, dipende dai punti di vista – ha spezzato la sua vita per sempre. Da allora, il 1° luglio è stato un compleanno che né il principe William né il principe Harry hanno potuto più festeggiare. Quello che, fino ad allora, era stato l’versario di nascita della madre è diventato, da lì in poi, l’ennesimo compleanno che la madrecelebrato se non fosse scomparsa. Il 63esimo,, se la sorte le avesse sorriso anziché remargli contro.