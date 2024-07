Niger un anno fa il golpe Ora la bandiera russa giace accanto a quella di altri paesi colonizzatori

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Da luglio a luglio fa giusto undall’ultimo colpo di stato nel. Ancora una volta ci sono i militari al potere per la transizione non dichiarata ad un regime costituzionale e dunque democratico. Le marce e le ‘oceaniche’ allo stadio, partecipate soprattutto da giovani e bambini. Le bandiere del Paese al volante di tricicli, motociclette e taxi. I presidi notturni gestiti dai comitati di ‘veglia’ attorno alle rotonde principali della capitale. I raduni, le conferenze, le preghiere e l’emozione di aver vinto per la prima volta una battaglia simbolica col la Francia, Paese colonizzatore. L’evacuazione delle basi straniere francesi e americane è andata assieme alla creazione dell’Alleanza degli Stati del Sahel. Poi si annuncia la fuoriuscita di questidal consesso degli Stati dell’Africa Occidentale, la CEDEAO.