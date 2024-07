Napoli-Lukaku c’è la promessa a Conte | ma tutto dipende da un fattore

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 1 luglio 2024) Uno degli obiettivi principali di questa sessione di mercato delè sicuramente Romelu. Il belga si è promesso a, marà da una situazione. In casaproseguono le trattative di mercato, con questa settimana che si prospetta piuttosto rovente. Il DS Manna è pronto ad assestare un uno-due per quanto riguarda la difesa, con Buongiorno e Spinazzola che potrebbero presto arrivare. Il focus passerà poi sull’attacco, dove il nome più caldo per gli azzurri resta quello di. L’attaccante belga ha fatto unaad Antonio, ma il suo arrivorà da unvuole tornare a lavorare con: ma c’è un ostacolo Il mercato delsarà piuttosto rovente, con gli azzurri che saranno protagonisti di numerosi affari in entrata e in uscita.