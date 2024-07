Meloni gongola e cresce ancora dopo le Europee Il sondaggio è un incubo per il M5S

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 1 luglio 2024) A tre settimane dal voto per le elezioni, Fratelli d'Italia si conferma il primo partito nelle intenzioni di voto, raggiungendo il 29,2%, con un incremento dello 0,4% rispetto alle precedenti elezioni per l'Europarlamento. Il Partito Democratico (PD) segue al secondo posto con il 24%, segnando una lieve diminuzione dello 0,1%. Il Movimento 5 Stelle scende sotto il 10%, attestandosi al 9,6%, in calo dello 0,4%. Anche Forza Italia e Lega registrano una diminuzione nei consensi, con Forza Italia all'9% (-0,6%) e la Lega all'8,1% (-0,9%). Alleanza Verdi e Sinistra (Avs) rimane stabile al 6,8%. In crescita, invece, Azione che sale al 3,7% (+0,3%) e il partito Pace, Terra e Dignità che raggiunge il 2,5% (+0,3%). Italia Viva si attesta al 2,1%, mentre +Europa è al 2%.