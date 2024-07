Manifestazioni pro Palestina maggiori feriti tra FFOO Zetti NSC | Picchiatori? Noi vittime

Leggi tutta la notizia su forzearmatenews

(Di lunedì 1 luglio 2024) “Siamo stati dipinti come violenti,, addirittura frustrati e invidiosi degli studenti, ma oggi i dati diffusi dal Dipartimento di PS, mostrano una realtà ben diversa: nel corso delle 1770tenutesi in Italia dal 7 ottobre 2023, dopo l’attentato di Hamas a Israele, itotali sono stati 101 e di questi, 71 sono operatori delle forze dell’ordine”. Così Massimiliano, segretario generale del Nuovo Sindacato Carabinieri (NSC). “Numeri – dice il sindacalista – che ben delineano la piega che avevano preso questeche, con la scusa del sostegno al popolo palestinese, dichiaravano invece guerra ai lavoratori in uniforme, molti dei quali finiti in ospedale. In tutte le circostanze – ricorda– con l’ufficio organizzazione Linea Mobile, abbiamo più volte chiesto e a gran voce, un adeguamento dei protocolli operativi per l’ordine pubblico che, per quanto riguarda i carabinieri, sono obsoleti.