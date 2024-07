Mancato invito per De Martino | come mai non era al matrimonio di Cecilia

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 1 luglio 2024) AldiRodriguez e Ignazio Moser c’erano tutti gli amici e i parenti, per un totale di più di 200 invitati, ma c’è stato un grande assente. Sui social infatti molti parlano dela Stefano De. In realtà alle nozze non c’era nemmeno Antonino Spinalbese, papà di Luna Marì e neanche Angelo Edoardo Galvano, quindi viene da pensare che Belen abbia preferito stare da sola, senza ex o attuali amori intorno, magari per non creare imbarazzi o per non rubare la scena alla sorella. Ma forse c’è anche altro dietro. Ila Stefano De, cosa potrebbe esserci dietro. Secondo Deianira Marzano, Stefano Denon sarebbe stato invitato perché pare non andasse troppo d’accordo conRodriguez: “Grande assenze alle nozze die Ignazio infatti è stato proprio Stefano De, ex cognato della Rodriguez.