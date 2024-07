Maltempo al nord bombe d’acqua e frane | ma stavolta la storia di 3 amici bloccati su un isolotto dell’Adda finisce bene

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 1 luglio 2024) Ilche si è abbattuto sulItalia flagella soprattutto Piemonte e Valle d’Aosta, con danni ingenti per smottamenti e. Ma, almeno, non si è verificata una “seconda tragedia” del Natisone: tre ragazzisu undel fiume Adda, sono stati messi in salvo dai Vigili fuoco. Nel frattempo, però, Cogne è isolata. Allagamenti nel centro di Cervinia, esclusa dai collegamenti sistemici nella notte.e smottamenti anche in Piemonte, dove vi sono danni ai ponti e alcune valli isolate. Maxi-evacuazione nel Verbano-Cusio-Ossola. Una trentina di escursionisti è rimasta bloccata nei rifugi ai piedi del Monte Rosa. E nelle vicinanze non va meglio, anzi: tre morti in Francia, due in Svizzera., l’ondata di acqua travolge ilItalia.