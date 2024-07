Lavoratori della raccolta Il Sindacato FILAS diffida la Qualiano Multiservizi

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 1 luglio 2024)differenziata licenziati a. Ilscrive all’ATO 2, Al sindaco di, alla Giunta e all’Assessore all’Ambiente e alla ProcuraRepubblica di Napoli. Ancora in auge la vicenda deidifferenziata dilicenziati. In redazione arriva la solidarietà delche li rappresenta che mette a conoscenza il “Punto!” di averto la. Ilcon il protocollo numero 466/24/SG/r.n. del 28 giugno 2024 hato laad invitare laper attivare le procedure di legge per la tutela dei diritti dei. Non solo, ha invitato il presidente dell’ATO 2, nonchè Sindaco di Giugliano ad intervenire attivamente e fattivamente affinché sia ripristinato lo stato di diritto.